Медведев оценил показатели по младенческой и материнской смертности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Показатели России по младенческой и материнской смертности лучше, чем во многих западных странах, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Когда мы начинали заниматься еще 20 лет назад нашими проектами национальными, у нас, к сожалению, младенческая и материнская смертности были на очень плохом уровне. Мы честно это признали. Так вот сегодня наши показатели лучше, чем во многих западных странах. И все это измеряется при помощи абсолютно объективных значений", - сказал Медведев в ходе форума "Единая Россия. Есть результат!".
Он подчеркнул, что считает такие показатели демонстрацией изменения в системе здравоохранения и что это, безусловно, неоспоримый результат совместной работы "Единой России" и правительства страны.
