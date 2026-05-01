18:46 01.05.2026
Медведев оценил показатели по младенческой и материнской смертности

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что показатели России по младенческой и материнской смертности лучше, чем во многих западных странах.
  • По его словам, 20 лет назад они были на очень плохом уровне.
  • Зампред Совбеза считает улучшение показателей демонстрацией изменения в системе здравоохранения и результатом совместной работы ЕР и правительства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Показатели России по младенческой и материнской смертности лучше, чем во многих западных странах, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Когда мы начинали заниматься еще 20 лет назад нашими проектами национальными, у нас, к сожалению, младенческая и материнская смертности были на очень плохом уровне. Мы честно это признали. Так вот сегодня наши показатели лучше, чем во многих западных странах. И все это измеряется при помощи абсолютно объективных значений", - сказал Медведев в ходе форума "Единая Россия. Есть результат!".
Он подчеркнул, что считает такие показатели демонстрацией изменения в системе здравоохранения и что это, безусловно, неоспоримый результат совместной работы "Единой России" и правительства страны.
ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
