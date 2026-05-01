Медведев назвал многодетную семью гарантией благополучного будущего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что многодетная семья является гарантией благополучного будущего России.
- Она исторически была традиционной в нашей стране, добавил зампред Совбеза.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Многодетная семья является гарантией благополучного будущего России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
«
"Большая многодетная семья исторически была традиционной в нашей стране. Вне зависимости от регионов и от религиозной принадлежности тех или иных семей упор делался на многодетную семью. Она является гарантией благополучного будущего всей страны", - сказал он в ходе форума "Единая Россия. Есть результат!".
Медведев напомнил, что по инициативе партии "Единая Россия" был введен и законодательно закреплен статус "многодетной семьи" для получения поддержки от государства.
