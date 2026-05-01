Медведев оценил качество медицинской техники, произведенной в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал хорошей медицинскую технику, произведенную в России.
"Это (отечественная медтехника - ред.) хорошая техника. Это не просто, чтобы сказать, что у нас есть отечественные образцы. Это на самом деле хорошая техника в большинстве случаев", - сказал Медведев на пленарном заседании отчётно-программного форума Единой России "Есть результат!".
Он отметил, что за 2025 год в больницы РФ было поставлено свыше 40 тысяч единиц современного медоборудования, при этом большая часть обновленной техники - отечественная.
В ходе выступления Медведев также обратил внимание, что участие федерального бюджета критически необходимо при модернизации парка автомобилей скорой помощи в регионах.