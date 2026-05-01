Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил качество медицинской техники, произведенной в России - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 01.05.2026
Медведев оценил качество медицинской техники, произведенной в России

Медведев назвал медицинскую технику, произведенную в России, хорошей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии Единая Россия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на отчетно-программном форуме партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев назвал хорошей медицинскую технику, произведенную в России.
  • За 2025 год в больницы РФ было поставлено свыше 40 тысяч единиц современного медоборудования, большая часть которого — отечественная.
  • Зампред Совбеза отметил критическую необходимость участия федерального бюджета в модернизации парка автомобилей скорой помощи в регионах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал хорошей медицинскую технику, произведенную в России.
«
"Это (отечественная медтехника - ред.) хорошая техника. Это не просто, чтобы сказать, что у нас есть отечественные образцы. Это на самом деле хорошая техника в большинстве случаев", - сказал Медведев на пленарном заседании отчётно-программного форума Единой России "Есть результат!".
Он отметил, что за 2025 год в больницы РФ было поставлено свыше 40 тысяч единиц современного медоборудования, при этом большая часть обновленной техники - отечественная.
В ходе выступления Медведев также обратил внимание, что участие федерального бюджета критически необходимо при модернизации парка автомобилей скорой помощи в регионах.
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала