Медведев оценил рост материнского капитала

17:15 01.05.2026 (обновлено: 20:40 01.05.2026)
Медведев: материнский капитал в России вырос, несмотря на непростые события

  • Материнский капитал в России вырос, несмотря на непростые события, заявил Медведев.
  • Зампред Совбеза отметил, что маткапитал увеличился в том числе за счет распространения на более широкие категории семей и матерей.
  • По инициативе партии "Единая Россия" программу продлили до 2030 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Материнский капитал в России вырос, несмотря на непростые события, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
«
"Материнский капитал… Сейчас, в эквиваленте, в иностранной валюте, подчеркиваю, поскольку люди любят такого рода сравнения - он не уменьшился, хотя события были очень разные, а наоборот - возрос", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!".
Он подчеркнул, что материнский капитал вырос, в том числе за счет его распространения на более широкие категории семей, матерей.
"Теперь у нас и за первого ребенка капитал получают. Напомню, что когда он вводился, он начинался именно со второго ребенка. Это, тем не менее, нужно помнить. И напомню, что по инициативе партии наш материнский капитал продлен до 2030 года", - добавил Медведев.
