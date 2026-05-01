17:02 01.05.2026 (обновлено: 02:25 02.05.2026)
Медведев вспомнил как в 90-е "какие-то черти" выкупали здания детских садов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев вспомнил, что в 90-е годы здания детских садов в России выкупали под офисы.
  • Эти действия привели к разрушению сети детских садов и яслей.
  • Сейчас власти решают задачу по их восстановлению.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вспомнил как в 1990-е годы в России здания детсадов выкупали под офисы, что привело к разрушению всей сети детских садов и яслей.
В пятницу Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В ходе общения с сотрудниками центра была затронута тема нехватки ясельных групп.
"Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис", - сказал Медведев.
Он отметил, что эти офисы за "три копейки" выкупили "черти", зарабатывавшие там деньги.
Глава "Единой России" отметил, эти действия привели к разрушению всей сети детских садов и их последующей нехватке для жителей, что вызвало необходимость строительства новых учреждений.
