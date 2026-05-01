Медведев вспомнил как в 90-е "какие-то черти" выкупали здания детских садов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вспомнил как в 1990-е годы в России здания детсадов выкупали под офисы, что привело к разрушению всей сети детских садов и яслей.

В пятницу Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге . В ходе общения с сотрудниками центра была затронута тема нехватки ясельных групп.

"Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис", - сказал Медведев.

Он отметил, что эти офисы за "три копейки" выкупили "черти", зарабатывавшие там деньги.