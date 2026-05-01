ЕР намерена победить на выборах, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" намерена победить на предстоящих выборах депутатов Госдумы, заявил Медведев.
- Сейчас идет сбор предложений в новую программу партии на период до 2031 года, с которой ЕР пойдет на выборы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. "Единая Россия" намерена победить на предстоящих выборах депутатов Госдумы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы ведем сбор предложений в новую программу партии на период до 2031 года. С ней мы пойдём на выборы, именно с ней мы намерены победить на выборах", - сказал Медведев на пленарном заседании отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".
Ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной думы РФ - 20 сентября 2026 года.