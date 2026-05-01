Медведев призвал контролировать работодателей в диспансеризации сотрудников

"За работодателями нужно следить, потому что далеко не все работодатели с энтузиазмом восприняли этот проект (прохождения диспансеризации на рабочем месте - ред.). По понятным причинам: дополнительные расходы, уменьшение количества рабочего времени и так далее", - сказал Медведев.

"Здесь уже задача и руководства органов здравоохранения, и трехсторонней комиссии (по регулированию социально-трудовых отношений - ред.), правительства в целом, ну и в данном случае даже партии "Единая Россия", которая здесь всегда некие свои контрольные полномочия имеет, следить за тем, чтобы работодатели вот эти все договоренности исполняли, чтобы реально вот эту диспансеризацию можно было пройти вовремя и в нужных параметрах", - добавил он.