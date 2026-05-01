Медведев призвал контролировать работодателей в диспансеризации сотрудников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев призвал контролировать работодателей в вопросе обеспечения диспансеризации.
- Он отметил, что не все работодатели с энтузиазмом восприняли проект прохождения диспансеризации на рабочем месте.
- По мнению зампреда Совбеза, следить за исполнением договоренностей о диспансеризации должны руководство органов здравоохранения, трехсторонняя комиссия, правительство и партия "Единая Россия".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев указал на важность контроля за работодателями в вопросе обеспечения прохождения диспансеризации сотрудниками на рабочем месте.
В пятницу зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В ходе общения с сотрудниками центра была, в том числе затронута тема прохождения профилактических осмотров и диспансеризации на рабочем месте.
"За работодателями нужно следить, потому что далеко не все работодатели с энтузиазмом восприняли этот проект (прохождения диспансеризации на рабочем месте - ред.). По понятным причинам: дополнительные расходы, уменьшение количества рабочего времени и так далее", - сказал Медведев.
"Здесь уже задача и руководства органов здравоохранения, и трехсторонней комиссии (по регулированию социально-трудовых отношений - ред.), правительства в целом, ну и в данном случае даже партии "Единая Россия", которая здесь всегда некие свои контрольные полномочия имеет, следить за тем, чтобы работодатели вот эти все договоренности исполняли, чтобы реально вот эту диспансеризацию можно было пройти вовремя и в нужных параметрах", - добавил он.