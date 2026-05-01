Семья и дом остаются главными ценностями для россиян, заявил Медведев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Семья и дом остаются главными ценностями для абсолютного большинства россиян, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Семья и дом, такие, в общем, вещи очевидные, даже, может, кажется, в чем-то банальные, но, тем не менее, все равно остаются главными ценностями абсолютного большинства граждан нашей страны. Семья - это и любовь, и верность, и дети, конечно, забота о счастье и благополучии близких и прямо сейчас, и в будущем", - сказал Медведев в ходе форума "Единая Россия. Есть результат!".
Он отметил, что семья всегда служила для любого человека естественным стимулом добиваться успеха, делать свою жизнь лучше, развивать свое село, город и страну.