Медведев рассказал о цифровизации здравоохранения
16:34 01.05.2026 (обновлено: 16:35 01.05.2026)
Медведев рассказал о цифровизации здравоохранения

Медведев призвал учитывать мнение пациентов при цифровизации здравоохранения

Медицинский работник в больнице. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил о необходимости учитывать мнение пациентов при цифровизации здравоохранения.
  • Он подчеркнул, что не поддерживает дублирование работы, когда медработникам приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном формате.
  • Медведев отметил, что переход в цифру — абсолютно правильный путь, но сохранять бумажный формат нужно, особенно для тех, кто еще не доверяет технологиям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Необходимо учитывать мнение пациентов при цифровизации здравоохранения, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В пятницу Медведев вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.
Во время общения с персоналом центра он подчеркнул, что не является сторонником дублирования работы, когда медработникам приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном формате, но применительно к здравоохранению необходимо действовать так, чтобы "не расстраивать и самих пациентов".
"Как всегда мы с цифрой, знаете, поступаем. То есть хочешь в цифровой форме, значит будет в цифровой форме. Но если ты очень настаиваешь на письменной форме, то она в каком-то виде должна сохраниться", - сказал Медведев.
Он отметил, что переход в цифру - "абсолютно правильный путь", но сохранять бумажный формат нужно, особенно для тех людей, которые еще не очень доверяют технологиям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин поблагодарил Москву за доступ регионов к цифровым сервисам в медицине
18 февраля, 19:07
 
