Медведев рассказал о цифровизации здравоохранения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Необходимо учитывать мнение пациентов при цифровизации здравоохранения, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Во время общения с персоналом центра он подчеркнул, что не является сторонником дублирования работы, когда медработникам приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном формате, но применительно к здравоохранению необходимо действовать так, чтобы "не расстраивать и самих пациентов".

"Как всегда мы с цифрой, знаете, поступаем. То есть хочешь в цифровой форме, значит будет в цифровой форме. Но если ты очень настаиваешь на письменной форме, то она в каком-то виде должна сохраниться", - сказал Медведев.