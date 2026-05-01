Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 01.05.2026
Голикова рассказала о работе над объединением баз данных медучреждений

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  Правительство работает над вопросом объединения баз частных и государственных медицинских учреждений, заявила Голикова.
  Она отметила, что коммерческие медицинские организации, работающие в системе ОМС, охотнее идут на обмен информацией.
  Взаимодействие с другими коммерческими медучреждениями, не работающими в ОМС, вице-премьер назвала сложной темой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Правительство РФ работает над вопросом объединения баз частных и государственных медицинских учреждений, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В пятницу зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вместе с Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова в Петербурге, они пообщались с персоналом центра.
Одна из сотрудниц спросила, планируется ли объединить базы частных и государственных медучреждений, чтобы у врача была полная картина здоровья человека. Голикова отметила, что это один из самых сложных вопросов, поскольку речь идет о работе коммерческого сектора, независимого от государства.
"Сейчас можно только с уверенностью сказать, что те коммерческие медицинские организации, которые работают в системе ОМС, конечно, более охотно идут на обмен такого рода информацией и обмен информационными системами, связанность", - сообщила она.
Взаимодействие с другими коммерческими медучреждениями, которые не работают в ОМС, вице-премьер назвала сложной темой.
"Но мы честно над ней работаем. Потому что это прямая заинтересованность пациента для того, чтобы ему не приходилось кратно проходить эти обследования в государственной и частной клинике, а чтобы была возможность такого рода коммуникации", - подчеркнула Голикова.
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургТатьяна ГоликоваДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала