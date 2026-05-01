Голикова рассказала о работе над объединением баз данных медучреждений

Одна из сотрудниц спросила, планируется ли объединить базы частных и государственных медучреждений, чтобы у врача была полная картина здоровья человека. Голикова отметила, что это один из самых сложных вопросов, поскольку речь идет о работе коммерческого сектора, независимого от государства.

"Сейчас можно только с уверенностью сказать, что те коммерческие медицинские организации, которые работают в системе ОМС, конечно, более охотно идут на обмен такого рода информацией и обмен информационными системами, связанность", - сообщила она.

"Но мы честно над ней работаем. Потому что это прямая заинтересованность пациента для того, чтобы ему не приходилось кратно проходить эти обследования в государственной и частной клинике, а чтобы была возможность такого рода коммуникации", - подчеркнула Голикова.