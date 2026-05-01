Cloudflare снял метку шпионского ПО с сайта "Макса"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Технологический сервис Cloudflare снял отметку "шпионского ПО" с сайта российской национальной онлайн-платформы "Макс", рассказали в пресс-службе национальной платформы.
"Cloudflare снял метку шпионского ПО с домена max.ru", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба "Макс" сообщала, что классификация сервиса Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта, не основана на фактическом анализе кода.
Там добавили, что "Макс" регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз.
"Макс" - онлайн-платформа, позволяющая обмениваться сообщениями и звонками, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.
Cloudflare - американская компания, предоставляет услуги сетевой инфраструктуры и кибербезопасности.
