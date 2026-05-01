Cloudflare снял метку шпионского ПО с сайта "Макса" - РИА Новости, 01.05.2026
12:40 01.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Стенд цифровой платформы MAX
Стенд цифровой платформы MAX. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Технологический сервис Cloudflare снял отметку "шпионского ПО" с сайта российской национальной онлайн-платформы "Макс", рассказали в пресс-службе национальной платформы.
"Cloudflare снял метку шпионского ПО с домена max.ru", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба "Макс" сообщала, что классификация сервиса Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта, не основана на фактическом анализе кода.
Там добавили, что "Макс" регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз.
Наушники - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россиян научили, как распознать слежку и прослушивание телефона
31 октября 2025, 03:18
"Макс" - онлайн-платформа, позволяющая обмениваться сообщениями и звонками, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.
Cloudflare - американская компания, предоставляет услуги сетевой инфраструктуры и кибербезопасности.
Мессенджер Maкс - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В "Максе" появилась расшифровка голосовых сообщений
24 апреля, 16:31
 
