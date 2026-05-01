Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале выписали пострадавшего при нападении с ножом врача - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 01.05.2026 (обновлено: 15:01 01.05.2026)
В Махачкале выписали пострадавшего при нападении с ножом врача

Пострадавшего при нападении в больнице Махачкалы врача выписали домой

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале врач-травматолог, пострадавший при нападении с ножом в больнице, выписан из медучреждения.
  • Вечером 23 апреля в приемном отделении РКБ имени Вишневского мужчина напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем и на травматолога.
  • Хирург, пострадавший в результате нападения, в тяжелом состоянии был прооперирован и переведен в отделение реанимации, в ближайшие дни его планируют выписать.
МАХАЧКАЛА, 1 мая - РИА Новости. Травматолог, пострадавший при нападении с ножом в больнице в Махачкале, выписан из медучреждения, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского.
Вечером 23 апреля в приемном отделении РКБ мужчина напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем и на травматолога, который бросился на помощь коллеге. Врач-хирург в тяжелом состоянии был прооперирован и переведен в отделение реанимации. По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушение на убийство, напавший – 31-летний уроженец села Тлярата Гумбетовского района Дагестана Шамиль Сурхаев - арестован.
"Врач-травматолог, пострадавший в результате нападения, выписан домой… Врачу… в медучреждении была оказана вся необходимая помощь - это позволило добиться быстрого восстановления пациента", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни будет выписан и хирург, который сейчас находится под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии больницы.
ПроисшествияМахачкалаГумбетовский районРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала