В Махачкале выписали пострадавшего при нападении с ножом врача

МАХАЧКАЛА, 1 мая - РИА Новости. Травматолог, пострадавший при нападении с ножом в больнице в Махачкале, выписан из медучреждения, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского.
Вечером 23 апреля в приемном отделении РКБ мужчина напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем и на травматолога, который бросился на помощь коллеге. Врач-хирург в тяжелом состоянии был прооперирован и переведен в отделение реанимации. По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушение на убийство, напавший – 31-летний уроженец села Тлярата Гумбетовского района Дагестана Шамиль Сурхаев - арестован.
"Врач-травматолог, пострадавший в результате нападения, выписан домой… Врачу… в медучреждении была оказана вся необходимая помощь - это позволило добиться быстрого восстановления пациента", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни будет выписан и хирург, который сейчас находится под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии больницы.