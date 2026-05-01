"Прогнозы не очень хорошие": Галактионов рассказал о травмированных игроках

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил журналистам, что про тяжесть травмы мексиканского защитника Сесара Монтеса сложно что-либо сказать в настоящий момент, в то время как прогнозы по ситуации с форвардом Николаем Комличенко не очень хорошие.