"Прогнозы не очень хорошие": Галактионов рассказал о травмированных игроках

- Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что сложно оценить тяжесть травмы мексиканского защитника Сесара Монтеса.
- Галактионов также сообщил, что прогнозы по ситуации с форвардом Николаем Комличенко не очень хорошие.
- В 28-м туре чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1, в ходе матча были получены травмы Монтеса и Комличенко.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил журналистам, что про тяжесть травмы мексиканского защитника Сесара Монтеса сложно что-либо сказать в настоящий момент, в то время как прогнозы по ситуации с форвардом Николаем Комличенко не очень хорошие.
"Локомотив" в пятницу дома сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1 в 28-м туре чемпионата России. В первом тайме вынужденная замена потребовалась Монтесу, получившему повреждение в борьбе за мяч. Комличенко в конце встречи столкнулся с вратарем "Динамо" Курбаном Расуловым и покинул поле с посторонней помощью, держась за колено, когда у "Локомотива" не осталось замен.
"По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал что-то с приводящей мышцей, у Николая дела похуже, с коленом что-то. Предварительно прогнозы не очень хорошие", - сказал Галактионов.