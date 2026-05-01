"Прогнозы не очень хорошие": Галактионов рассказал о травмированных игроках - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
23:39 01.05.2026
"Прогнозы не очень хорошие": Галактионов рассказал о травмированных игроках

Галактионов заявил о не очень хороших прогнозах по состоянию Комличенко

  • Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что сложно оценить тяжесть травмы мексиканского защитника Сесара Монтеса.
  • Галактионов также сообщил, что прогнозы по ситуации с форвардом Николаем Комличенко не очень хорошие.
  • В 28-м туре чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1, в ходе матча были получены травмы Монтеса и Комличенко.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил журналистам, что про тяжесть травмы мексиканского защитника Сесара Монтеса сложно что-либо сказать в настоящий момент, в то время как прогнозы по ситуации с форвардом Николаем Комличенко не очень хорошие.
"Локомотив" в пятницу дома сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1 в 28-м туре чемпионата России. В первом тайме вынужденная замена потребовалась Монтесу, получившему повреждение в борьбе за мяч. Комличенко в конце встречи столкнулся с вратарем "Динамо" Курбаном Расуловым и покинул поле с посторонней помощью, держась за колено, когда у "Локомотива" не осталось замен.
"По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал что-то с приводящей мышцей, у Николая дела похуже, с коленом что-то. Предварительно прогнозы не очень хорошие", - сказал Галактионов.
ФутболСпортСесар Монтес (24.02.1997)Курбан РасуловЛокомотив (Москва)Динамо МоскваНиколай Комличенко
 
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
