"Локомотив" и "Динамо" назвали составы на матч РПЛ
18:36 01.05.2026 (обновлено: 18:44 01.05.2026)
"Локомотив" и "Динамо" назвали составы на матч РПЛ

Пиняев с первых минут сыграет за "Локомотив" против "Динамо" в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев включен в стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата России по футболу против «Динамо».
  • Матч между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет на домашнем стадионе «Локомотива» и начнется в 19:30 мск.
  • Сергей Пиняев выйдет в стартовом составе впервые после восстановления от травмы, полученной 5 марта в матче Кубка России против тульского «Арсенала».
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев включен в стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Динамо" .
Столичное дерби пройдет на домашнем стадионе "Локомотива" и начнется в 19:30 мск. Пиняев выйдет в стартовом составе впервые после восстановления от травмы, полученной 5 марта в матче Кубка России против тульского "Арсенала" (2:1).
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
1 : 1
Динамо Москва
54‎’‎ • Артем Карпукас
(Алексей Батраков)
24‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь, капитан), Лукас Фассон, Сесар Монтес, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев, Александр Руденко.
"Динамо" начнет матч в следующем составе: Курбан Расулов (вратарь), Николас Маричаль, Хуан Касерес, Милан Майсторович, Максим Осипенко, Бителло, Луис Чавес, Даниил Фомин (капитан), Артур Гомес, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев.
