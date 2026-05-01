"Локомотив" и "Динамо" назвали составы на матч РПЛ

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев включен в стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Динамо" .
Столичное дерби пройдет на домашнем стадионе "Локомотива" и начнется в 19:30 мск. Пиняев выйдет в стартовом составе впервые после восстановления от травмы, полученной 5 марта в матче Кубка России против тульского "Арсенала" (2:1).
01 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
54’ • Артем Карпукас
24’ • Николас Маричаль
(Бителло)
Стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь, капитан), Лукас Фассон, Сесар Монтес, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев, Александр Руденко.
"Динамо" начнет матч в следующем составе: Курбан Расулов (вратарь), Николас Маричаль, Хуан Касерес, Милан Майсторович, Максим Осипенко, Бителло, Луис Чавес, Даниил Фомин (капитан), Артур Гомес, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев.