"Локомотив" и "Динамо" назвали составы на матч РПЛ

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев включен в стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Динамо" .

Столичное дерби пройдет на домашнем стадионе "Локомотива" и начнется в 19:30 мск. Пиняев выйдет в стартовом составе впервые после восстановления от травмы, полученной 5 марта в матче Кубка России против тульского "Арсенала" (2:1).