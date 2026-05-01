Ликсутов: в создание рабочих мест в Москве инвестировали 3,4 трлн рублей

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Объем инвестиций, привлекаемых в развитие городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), превысил 3,4 триллиона рублей, заявил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно расширяет инфраструктуру в районах жилой застройки, и программа стимулирования создания мест приложения труда остается одним из ключевых инструментов сбалансированного развития города. По итогам первого квартала 2026 года прирост инвестиций в программу составил около 0,5 триллиона рублей, а их совокупный объем превысил 3,4 триллиона", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Заместитель мэра уточнил, что данные средства позволили одобрить создание свыше 290 объектов — от промышленных предприятий и деловых центров до учреждений образования, культуры и спорта.

Программа стимулирования создания МПТ действует в Москве уже с 2020 года. Она охватила практически все районы мегаполиса.

Среди уже введенных в эксплуатацию — 12 промышленных объектов, 26 образовательных организаций, 11 офисно-деловых центров, четыре торговых комплекса, два логистических центра, а также музей и спортивный комплекс. Более 20 процентов реализованных проектов приходится на промышленную инфраструктуру.

По словам министра столичного правительства, руководителя ДИПП Москвы Анатолия Гарбузова, для столицы принципиально важно создавать условия, благодаря которым жители мегаполиса могут комфортно работать в пределах своего района, не тратя лишнее время на дорогу.

"Именно с этой целью была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которой новые рабочие места появляются рядом с жилой застройкой. В общей сложности благодаря этой мере поддержки найти работу в своем районе смогут порядка 400 тысяч москвичей", — сказал, в свою очередь, Гарбузов.