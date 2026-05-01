Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: в создание рабочих мест в Москве инвестировали 3,4 трлн рублей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:10 01.05.2026
Ликсутов: в создание рабочих мест в Москве инвестировали 3,4 трлн рублей

© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Объем инвестиций, привлекаемых в развитие городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), превысил 3,4 триллиона рублей, заявил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно расширяет инфраструктуру в районах жилой застройки, и программа стимулирования создания мест приложения труда остается одним из ключевых инструментов сбалансированного развития города. По итогам первого квартала 2026 года прирост инвестиций в программу составил около 0,5 триллиона рублей, а их совокупный объем превысил 3,4 триллиона", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Заместитель мэра уточнил, что данные средства позволили одобрить создание свыше 290 объектов — от промышленных предприятий и деловых центров до учреждений образования, культуры и спорта.
Программа стимулирования создания МПТ действует в Москве уже с 2020 года. Она охватила практически все районы мегаполиса.
Среди уже введенных в эксплуатацию — 12 промышленных объектов, 26 образовательных организаций, 11 офисно-деловых центров, четыре торговых комплекса, два логистических центра, а также музей и спортивный комплекс. Более 20 процентов реализованных проектов приходится на промышленную инфраструктуру.
По словам министра столичного правительства, руководителя ДИПП Москвы Анатолия Гарбузова, для столицы принципиально важно создавать условия, благодаря которым жители мегаполиса могут комфортно работать в пределах своего района, не тратя лишнее время на дорогу.
"Именно с этой целью была запущена программа стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которой новые рабочие места появляются рядом с жилой застройкой. В общей сложности благодаря этой мере поддержки найти работу в своем районе смогут порядка 400 тысяч москвичей", — сказал, в свою очередь, Гарбузов.
Собянин ранее сообщил о создании двух многофункциональных комплексов с промышленно-производственными помещениями и двух объектов общественно-деловой инфраструктуры в районе Строгино в рамках реализации программы по созданию МПТ.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваТвой бизнес – новостиАнатолий ГарбузовМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала