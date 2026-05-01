На ВДНХ 3 мая пройдет лекция для волонтеров приютов
13:09 01.05.2026
На ВДНХ 3 мая пройдет лекция для волонтеров приютов

На ВДНХ 3 мая пройдет лекция "Волонтер приюта: как помогать животным"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Собаки в вольере в приюте для бездомных животных
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Собаки в вольере в приюте для бездомных животных . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лекция "Волонтер приюта: как помогать животным" пройдет 3 мая в 13:00 на ВДНХ в Москве.
  • На лекции расскажут о первых шагах в зооволонтерстве.
  • Действующие волонтеры поделятся опытом и объяснят, какие существуют возможности для помощи животным.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Лекция "Волонтер приюта: как помогать животным" пройдет 3 мая на ВДНХ в Москве, там расскажут о зооволонтерстве и помощи приютам, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках цикла "Школа ответственного хозяина" в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ (павильон № 5) 3 мая в 13:00 пройдет лекция "Волонтер приюта: как помогать животным". Горожанам расскажут о собаках и кошках из приютов и о том, что нужно, чтобы начать за ними ухаживать. Вход на лекцию свободный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действующие волонтеры приютов Северо-Восточного, Троицкого и Новомосковского административных округов Наталья Зотева и Ярослав Каменский поделятся опытом и объяснят, что помощь животным — это не только возможность забрать нового друга домой, а еще шанс выгуливать собак, помогать с уходом за кошками, участвовать в выставках-пристройствах и рассказывать о животных в социальных сетях.
Как подчеркивается на сайте, особое внимание уделят первым шагам в деле зооволонтерства. Участникам объяснят, как выбрать приют с удобным графиком и записаться на посещение, как в этом может помочь сервис "Моспитомец". Кроме того, горожанам расскажут, как подготовиться к первому визиту в приют (что взять с собой, как одеться) и почему важно заранее изучить правила поведения.
Более 2,7 тысячи питомцев из столичных приютов стали домашними в 2025 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Более 2,7 тысячи питомцев из приютов в Москве обрели дом за год
14 января, 09:24
 
