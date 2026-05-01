Лавров и Аракчи обсудили прекращение конфликта на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Лавров и Аракчи провели телефонный разговор.

Обсуждались перспективы полного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, а также вопросы обеспечения свободы судоходства и урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

Российская сторона подчеркнула поддержку посреднических усилий и готовность содействовать политико-дипломатическому процессу.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора обсудили перспективы полного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке, сообщили в МИД РФ.

В пятницу Лавров и Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы.

"Стороны (в ходе телефонного разговора - ред.) продолжили обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив полного прекращения боевых действий, стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте министерства.