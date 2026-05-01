Лавров обсудил с Аракчи пропуск российских судов через Ормузский пролив

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора обсудили вопросы пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив, сообщили в МИД РФ.