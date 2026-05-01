Лавров и Аракчи обсудили свободу судоходства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор.
- Лавров и Аракчи обсудили обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы, сообщили в МИД РФ.
«
"Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран А. Аракчи... Стороны продолжили обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив полного прекращения боевых действий, стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, включая обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении на сайте министерства.