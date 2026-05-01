Жители Латвии недовольны приоритетным отношением к беженцам с Украины

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Жители Латвии, испытывающие массу социально-экономических сложностей, устали от приоритетного отношения властей к украинским беженцам, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
"Отношение к украинцам в Латвии сегодня амбивалентное. С одной стороны, официальная линия – максимальная поддержка, с другой – на уровне повседневности растет усталость от приоритетного отношения к беженцам, особенно на фоне собственных социально-экономических проблем", - сказал Панкратов, отвечая на вопрос, как жители Латвии относятся к украинцам.
В результате, продолжил он, русскоязычные и украинцы оказываются в одной и той же уязвимой позиции по отношению к латышскому бюрократическому и национал-ориентированному государству. По мнению собеседника агентства, латвийское общество менее сплоченное, чем это демонстрируют по телевидению. При этом конфликтный тон в политике и медиапространстве чаще всего задает активное меньшинство национал-радикалов, заключил Панкратов.
Руслан Панкратов - депутат Рижской думы в период с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, после чего латвийская полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений. В частности, он обвинялся в разжигании межнациональной розни, обходе санкций ЕС. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.