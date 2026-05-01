Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 01.05.2026
Жители Латвии недовольны приоритетным отношением к беженцам с Украины

Перейти в медиабанк
Город Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Латвии устали от приоритетного отношения властей к украинским беженцам на фоне собственных социально-экономических проблем.
  • Русскоязычные и украинцы в Латвии оказываются в уязвимой позиции по отношению к латышскому бюрократическому и национал-ориентированному государству.
  • Конфликтный тон в политике и медиапространстве Латвии чаще всего задает активное меньшинство национал-радикалов.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Жители Латвии, испытывающие массу социально-экономических сложностей, устали от приоритетного отношения властей к украинским беженцам, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
"Отношение к украинцам в Латвии сегодня амбивалентное. С одной стороны, официальная линия – максимальная поддержка, с другой – на уровне повседневности растет усталость от приоритетного отношения к беженцам, особенно на фоне собственных социально-экономических проблем", - сказал Панкратов, отвечая на вопрос, как жители Латвии относятся к украинцам.
В результате, продолжил он, русскоязычные и украинцы оказываются в одной и той же уязвимой позиции по отношению к латышскому бюрократическому и национал-ориентированному государству. По мнению собеседника агентства, латвийское общество менее сплоченное, чем это демонстрируют по телевидению. При этом конфликтный тон в политике и медиапространстве чаще всего задает активное меньшинство национал-радикалов, заключил Панкратов.
Руслан Панкратов - депутат Рижской думы в период с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, после чего латвийская полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений. В частности, он обвинялся в разжигании межнациональной розни, обходе санкций ЕС. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.
В миреЛатвияРоссияРижская думаЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала