В Кузбассе пять груженых вагонов сошли с рельсов

КЕМЕРОВО, 1 мая - РИА Новости. Пять груженых вагонов сошли с пути на станции Бардино в Кузбассе, Новокузнецкая транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительным данным, сегодня около 18 часов по местному времени (около 14 часов мск) в Кемеровской области на станции Бардино Западно-Сибирской железной дороги в ходе выполнения маневровых работ произошел сход пяти груженых вагонов без опрокидывания.
Задержек в движении поездов на станции не последовало"- говорится в сообщении.
Отмечается, что причины и обстоятельства события устанавливаются.
"Новокузнецкая транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщает надзорное ведомство.
