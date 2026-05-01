В Кузбассе пять груженых вагонов сошли с рельсов

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 01.05.2026
Пять груженых вагонов сошли с рельсов в Кузбассе, прокуратура проводит проверку

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Железнодорожные пути сортировочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кузбассе на станции Бардино сошли с рельсов пять груженых вагонов.
  • ЧП произошло около 14 часов во время выполнения маневров.
  • Задержек в движении поездов на станции не последовало.
КЕМЕРОВО, 1 мая - РИА Новости. Пять груженых вагонов сошли с пути на станции Бардино в Кузбассе, Новокузнецкая транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«
"По предварительным данным, сегодня около 18 часов по местному времени (около 14 часов мск) в Кемеровской области на станции Бардино Западно-Сибирской железной дороги в ходе выполнения маневровых работ произошел сход пяти груженых вагонов без опрокидывания.
Задержек в движении поездов на станции не последовало"- говорится в сообщении.
Отмечается, что причины и обстоятельства события устанавливаются.
"Новокузнецкая транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщает надзорное ведомство.
ПроисшествияКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала