В Кузбассе пять груженых вагонов сошли с рельсов

КЕМЕРОВО, 1 мая - РИА Новости. Пять груженых вагонов сошли с пути на станции Бардино в Кузбассе, Новокузнецкая транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

« "По предварительным данным, сегодня около 18 часов по местному времени (около 14 часов мск) в Кемеровской области на станции Бардино Западно-Сибирской железной дороги в ходе выполнения маневровых работ произошел сход пяти груженых вагонов без опрокидывания.

Задержек в движении поездов на станции не последовало"- говорится в сообщении.

Отмечается, что причины и обстоятельства события устанавливаются.