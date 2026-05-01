Кожевников призвал НХЛ вручить Кучерову "Тед Линдсей Эворд"

Кучерову 32 года, по итогам регулярного чемпионата он занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86), уступив в обоих случаях Макдэвиду. Россиянин является двукратным обладателем "Тед Линдсей Эворд" (2018/19 и 2024/25). 29-летний Макдэвид является четырехкратным обладателем приза. В прошедшем регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром (138 очков) и ассистентом (90). 19-летний Селебрини стал четвертым бомбардиром "регулярки", он набрал 115 очков (45+70) и установил клубный рекорд "Сан-Хосе".