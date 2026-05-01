Кожевников призвал НХЛ вручить Кучерову "Тед Линдсей Эворд"

- Кожевников считает, что Кучеров заслужил приз НХЛ "Тед Линдсей Эворд".
- В тройку претендентов на награду вошли Кучеров, Коннор Макдэвид и Маклин Селебрини.
- Приз вручают лучшему хоккеисту НХЛ по версии профсоюза игроков.
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров по праву заслужил вновь получить награду "Тед Линдсей Эворд", вручаемую лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза игроков.
Ранее НХЛ объявила номинантов на приз. В тройку претендентов вошли Кучеров, а также канадцы Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз") и Маклин Селебрини ("Сан-Хосе Шаркс").
"Я в сложившейся ситуации отдаю предпочтение Кучерову, он великий игрок. Конечно, ему уже пора снова получить заслуженный им приз. Хотелось бы, чтобы Никита завоевал эту награду, он ее достоин", - сказал Кожевников.
Кучерову 32 года, по итогам регулярного чемпионата он занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86), уступив в обоих случаях Макдэвиду. Россиянин является двукратным обладателем "Тед Линдсей Эворд" (2018/19 и 2024/25). 29-летний Макдэвид является четырехкратным обладателем приза. В прошедшем регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром (138 очков) и ассистентом (90). 19-летний Селебрини стал четвертым бомбардиром "регулярки", он набрал 115 очков (45+70) и установил клубный рекорд "Сан-Хосе".
Два российских хоккеиста претендуют на крупные трофеи в НХЛ
13 апреля, 19:08