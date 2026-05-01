Гимнастка Ковшова завоевала золото и серебро на Кубке Европы

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россиянка Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом и серебро в упражнениях обручем в отдельных видах на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.
В упражнениях с мячом Ковшова набрала 28,600 балла. Второй стала итальянка София Раффаэли (28,000), третье место заняла россиянка Мария Борисова (27,500).
В упражнениях с обручем ставшая второй Ковшова набрала 28,400 балла. Первое место заняла украинка Таисия Онофрийчук (30,150), третье - белоруска Дарья Веренич (27,950).
Турнир в Баку завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.