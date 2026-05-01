Соперницей Мирры Андреевой по финалу турнира в Мадриде стала украинка - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Теннис
 
00:48 01.05.2026 (обновлено: 01:46 01.05.2026)
Соперницей Мирры Андреевой по финалу турнира в Мадриде стала украинка

Украинка Костюк стала соперницей Мирры Андреевой по финалу турнира в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла Анастасию Потапову в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • В финальном матче турнира соперницей Марты Костюк станет первая ракетка России Мирра Андреева.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла уроженку Саратова Анастасию Потапову, представляющую Австрию, в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1 в пользу посеянной под 26-м номером Костюк. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Madrid Open
30 апреля 2026 • начало в 23:05
Завершен
Марта Костюк
2 : 16:21:66:1
Анастасия Потапова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финальном матче соперницей Костюк станет первая ракетка России Мирра Андреева (9-й номер посева).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Мирра Андреева вышла в финал крупного турнира в Мадриде
Вчера, 18:51
 
