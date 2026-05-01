СМИ: Коломойскому* предъявили новое обвинение по делу "ПриватБанка"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, находящемуся под стражей, предъявили новое обвинение по делу о завладении средствами "Приват Банка" на сотни миллионов гривен, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В свою очередь, офис генерального прокурора Украины сообщил на своем сайте о предъявлении обвинения бывшему бенефициару одного из крупнейших банков Украины в завладении 2,2 миллиона долларов без указания названия банка и фамилии обвиняемого.

По информации ведомства, в 2014 году была выстроена многоуровневая финансовая схема, которая позволяла выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции. По данным следствия, в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 2,2 миллиона долларов. Источником этой суммы являлись кредитные ресурсы банка, которые через цепь подконтрольных компаний использовались в схеме "перекредитования". По данным офиса генпрокурора, действия обвиняемого квалифицированы по уголовной статье о мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы.