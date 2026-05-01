СМИ: Коломойскому* предъявили новое обвинение по делу "ПриватБанка"
13:21 01.05.2026 (обновлено: 13:22 01.05.2026)
СМИ: Коломойскому* предъявили новое обвинение по делу "ПриватБанка"

Коломойскому предъявили новое обвинение по делу о махинациях с «ПриватБанком»

© Фото : Национальная полиция УкраиныИгорю Коломойскому* предъявили новое обвинение
Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, находящемуся под стражей, предъявили новое обвинение по делу о завладении средствами "ПриватБанка".
  • Офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинения в завладении 2,2 миллиона долларов путем использования многоуровневой финансовой схемы.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, находящемуся под стражей, предъявили новое обвинение по делу о завладении средствами "Приват Банка" на сотни миллионов гривен, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора предъявили новое обвинение Игорю Коломойскому*... со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным источников, речь идет о махинациях со средствами "ПриватБанка" на сотни миллионов гривен", - говорится на сайте телеканала.
В свою очередь, офис генерального прокурора Украины сообщил на своем сайте о предъявлении обвинения бывшему бенефициару одного из крупнейших банков Украины в завладении 2,2 миллиона долларов без указания названия банка и фамилии обвиняемого.
По информации ведомства, в 2014 году была выстроена многоуровневая финансовая схема, которая позволяла выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции. По данным следствия, в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 2,2 миллиона долларов. Источником этой суммы являлись кредитные ресурсы банка, которые через цепь подконтрольных компаний использовались в схеме "перекредитования". По данным офиса генпрокурора, действия обвиняемого квалифицированы по уголовной статье о мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы.
Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. А в мае 2024 года офис генерального прокурора Украины предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
