19:48 01.05.2026
Медведев назвал любимые военные фильмы

Медведев назвал "Офицеров" и "Летят журавли" любимыми фильмами о войне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев назвал свои любимые военные фильмы: "Офицеры", "Летят журавли" и "Освобождение".
  • Он подчеркнул, что фильм "Освобождение" дает абсолютное представление о ценности победы.
  • Медведев отметил, что пересматривать военные фильмы 9 мая в России стало традицией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал свои любимые военные фильмы, это "Офицеры", "Летят журавли" и "Освобождение".
Медведев в пятницу принял участие в форуме "Единая Россия. Есть результат!". Председателя партии в преддверии Дня Победы спросили, какие фильмы о Великой Отечественной войне он будет пересматривать 9 мая.
"Я не знаю, какое количество удастся посмотреть. Но для меня, как и для огромного количества наших граждан, таких фильмов несколько. Я их назову, они всем хорошо известны. Это, безусловно, "Офицеры", это "Летят журавли". И для того, чтобы понять масштаб победы, нужно еще посмотреть фильм "Освобождение", - ответил Медведев.
Он подчеркнул, что показанное в этой киноленте дает абсолютное представление о ценности победы.
"Причем, обращаю внимание, что все там было сделано без использования искусственного интеллекта и цифровой кинематографии. Это реальные, почти батальные сцены. Ну, а что смотреть - выбор за вами", - добавил зампред Совбеза.
Пересматривать военные фильмы 9 мая в России действительно стало традицией, упомянул Медведев, отметив, что в его семье этому следуют.
