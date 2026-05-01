Казахстан перенаправит поставки нефти в Германию в обход "Дружбы"

АСТАНА, 1 мая - РИА Новости. Поставки казахстанской нефти в Германию на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте в мае будут направляться в обход трубопровода "Дружба", сообщило минэнерго Казахстана.

По данным казахстанского министра энергетики, германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.