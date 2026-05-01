Папа Римский призвал верующих не растрачивать еду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Папа Римский Лев XIV призвал верующих не растрачивать еду и обеспечить доступ каждого к качественной пище.
- Молитвенное намерение папы в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия.
- Понтифик призвал трансформировать логику эгоистичного потребления в культуру солидарности и способствовать конкретным действиям по борьбе с голодом.
ВАТИКАН, 1 мая – РИА Новости. Молитвенное намерение папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого престола.
Каждый месяц понтифик передает ватиканскому фонду "Всемирная сеть молитвы" наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы.
В видео папа Лев задался вопросом о необходимости помощи "318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день".
"В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательства избегать растрачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еду каждый день", - сказал понтифик.
В тексте молитвы папа Лев говорит "о миллионах братьев и сестер, страдающих от голода, пока так много товаров растрачиваются за нашими столами".
"Помоги нам трансформировать логику эгоистичного потребления в культуру солидарности. Пусть наши сообщества будут способствовать конкретным действиям: информационным кампаниям, продовольственным банкам и трезвому и ответственному образу жизни", - заявил он, общаясь к Всевышнему.
