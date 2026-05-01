Папа Римский призвал верующих не растрачивать еду

Краткий пересказ от РИА ИИ Папа Римский Лев XIV призвал верующих не растрачивать еду и обеспечить доступ каждого к качественной пище.

ВАТИКАН, 1 мая – РИА Новости. Молитвенное намерение папы Римского Льва XIV в мае посвящено теме голода и ответственному потреблению продовольствия, сообщила служба печати Святого престола.

Каждый месяц понтифик передает ватиканскому фонду "Всемирная сеть молитвы" наставления по актуальным вопросам современности. Верующие получают послание папы в формате короткого видеоролика в сопровождении молитвы.

В видео папа Лев задался вопросом о необходимости помощи "318 миллионам людей, испытывающим голод каждый день".

"В мае я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве с тем, чтобы мы взяли обязательства избегать растрачивания еды и обеспечения того, чтобы каждый имел доступ к качественной еду каждый день", - сказал понтифик.

В тексте молитвы папа Лев говорит "о миллионах братьев и сестер, страдающих от голода, пока так много товаров растрачиваются за нашими столами".