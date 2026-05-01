04:28 01.05.2026
Юрист рассказал, может ли каршеринговая компания штрафовать водителей

Автомобиль сервиса "Делимобиль". Архивное фото
  • Каршеринговая компания имеет право штрафовать водителей за нарушение правил пользования сервисом и в некоторых случаях за нарушение ПДД.
  • Управление автомобилем каршеринга без водительского удостоверения является нарушением, которое сложно оспорить, однако есть возможность оспорить или снизить размер штрафа, наложенного сервисом.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Каршеринговая компания имеет право штрафовать водителей арендованных машин за нарушение правил пользования сервисом, а также в некоторых случаях за нарушение ПДД, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист, судебный эксперт Александр Касьяненко.
"Каршеринговая компания может штрафовать арендатора за нарушения ПДД, но это зависит от условий пользовательского договора и конкретных обстоятельств", - рассказал Касьяненко.
Он отметил, что в России нет специального закона о каршеринге, поэтому отношения между компанией и арендатором регулируются общими положениями Гражданского кодекса РФ, которые касаются аренды транспортного средства без экипажа.
"Кроме штрафов ГИБДД, нарушение правил пользования сервисом может повлечь за собой санкции со стороны самой компании. Это касается ситуаций, когда водитель не может предъявить удостоверение при остановке, скрывает факт лишения прав (даже если аренда была оформлена до лишения), управляет автомобилем с просроченными правами или использует чужое водительское удостоверение", - сказал эксперт.
Автоюрист пояснил, что такой подход обусловлен не только законодательными нормами, но и страховыми рисками. Он отметил, что несмотря на страхование каршеринговых автомобилей по КАСКО, при ДТП с участием водителя без прав страховая компания может изначально покрыть убытки каршеринга, а затем выставить требование к виновнику аварии.
"Это означает, что нарушитель будет вынужден возместить страховой компании все понесенные ею расходы", - объяснил Касьяненко.
Эксперт подчеркнул, что стоит отказаться от вождения каршеринга, если водительского удостоверения нет с собой в данный момент, во избежание возможных проблем. "Управление автомобилем каршеринга без водительского удостоверения по КоАП РФ является нарушением, которое сложно оспорить. Однако есть возможность оспорить или снизить размер штрафа, наложенного самим сервисом", - обратил внимание Касьяненко.
Автоюрист добавил, что многие каршеринговые сервисы устанавливают штрафы до 50 тысяч рублей за вождение без прав. При этом он назвал случаи, когда такие санкции могут признать несоразмерными.
"Водитель прошел верификацию и имеет действующие права. Нарушение не привело к ДТП или ущербу. Ситуация возникла по ошибке, а не умышленно (например, забытые дома права). Водитель незамедлительно сообщил о случившемся и сотрудничал с компетентными органами или службой поддержки", - перечислил Касьяненко.
В этих случаях автоюрист порекомендовал водителям подать заявление в каршеринговый сервис с просьбой о снижении или отмене внутреннего штрафа. Эксперт уточнил, что заявление должно содержать номер договора аренды и дату инцидента, обстоятельства поездки, сведения о наличии действительных прав, аргументы о несоразмерности штрафа, а также ссылки на пункты договора, касающиеся забытых документов.
