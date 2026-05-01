Каменский оценил шансы Кучерова получить премию "Тед Линдсей Эворд"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости, Анна Разуваева. Обладатель Кубка Стэнли вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что российскому хоккеисту "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерову будет тяжело бороться за премию "Тед Линдсей Эворд", которая вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза игроков.
Ранее НХЛ объявила номинантов на награду. В тройку претендентов вошли Кучеров, а также канадцы Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз") и Маклин Селебрини ("Сан-Хосе Шаркс").
"Конечно, Кучеров - лучший, он уже давно к этому идет. Посмотрим, тяжело бороться с местными. Но он молодец, в каждом сезоне наверху, играет здорово, уникальный игрок", - сказал Каменский.
Кучерову 32 года, по итогам регулярного чемпионата он занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86), уступив в обоих случаях Макдэвиду. Россиянин является двукратным обладателем "Тед Линдсей Эворд" (2018/19 и 2024/25).
29-летний Макдэвид является четырехкратным обладателем приза. В прошедшем регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром (138 очков) и ассистентом (90).
19-летний Селебрини стал четвертым бомбардиром "регулярки", он набрал 115 (45+70) очков и установил клубный рекорд "Сан-Хосе".
