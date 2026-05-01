Каменский оценил шансы Кучерова получить премию "Тед Линдсей Эворд"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости, Анна Разуваева. Обладатель Кубка Стэнли вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский заявил РИА Новости, что российскому хоккеисту "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерову будет тяжело бороться за премию "Тед Линдсей Эворд", которая вручается лучшему игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза игроков.

"Конечно, Кучеров - лучший, он уже давно к этому идет. Посмотрим, тяжело бороться с местными. Но он молодец, в каждом сезоне наверху, играет здорово, уникальный игрок", - сказал Каменский

Кучерову 32 года, по итогам регулярного чемпионата он занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86), уступив в обоих случаях Макдэвиду. Россиянин является двукратным обладателем "Тед Линдсей Эворд" (2018/19 и 2024/25).

29-летний Макдэвид является четырехкратным обладателем приза. В прошедшем регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром (138 очков) и ассистентом (90).