"КАМАЗ" обыграл "Спартак" и приблизился к "Ротору" в борьбе за РПЛ

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов обыграл костромской "Спартак" в матче 32-го тура Первой лиги.

Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Давид Караев (4-я минута) и Мухаммад Султонов (64).

"Спартак" идет на шестом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, имея в активе 48 очков. "КАМАЗ" выиграл третий матч кряду и занимает пятую позицию, набрав 49 баллов.