"КАМАЗ" обыграл "Спартак" и приблизился к "Ротору" в борьбе за РПЛ
16:41 01.05.2026 (обновлено: 17:04 01.05.2026)
"КАМАЗ" обыграл "Спартак" и приблизился к "Ротору" в борьбе за РПЛ

  • Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов обыграл костромской «Спартак» в матче 32-го тура Первой лиги со счетом 2:0.
  • «КАМАЗ» занимает пятую позицию в турнирной таблице, набрав 49 баллов, и готовится к следующему матчу с «Уралом» из Екатеринбурга.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов обыграл костромской "Спартак" в матче 32-го тура Первой лиги.
Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Давид Караев (4-я минута) и Мухаммад Султонов (64).
"Спартак" идет на шестом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, имея в активе 48 очков. "КАМАЗ" выиграл третий матч кряду и занимает пятую позицию, набрав 49 баллов.
В следующем туре "КАМАЗ" 11 мая на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга, "Спартак" днем ранее в гостях встретится с саратовским "Соколом".
