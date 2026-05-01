Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X бурно отреагировали на высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о параде Победы в Москве.
- Пользователи критикуют Каю Каллас за ее мнение об отсутствии военной техники на параде и за внимание, уделяемое России, в то время как есть другие актуальные проблемы.
- В комментариях пользователи выражают свое несогласие с позицией Каи Каллас и считают ее мнение незначительным.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на высказывание главы евродипломатии Каи Каллас, что отсутствие военной техники на параде Победы в Москве якобы связано с неудачами России в конфликте на Украине.
"Россия — это ядерная держава, слабоумная", — написала @Xohi1260.
"Россия теряет солдат и у нее нет танков для парада!" Тем временем миллионы мужчин призывного возраста из совершенно несовместимых культур ежегодно прибывают в Европу, рождаемость стремительно падает, а наши собственные города становятся небезопасными. Но настоящая проблема, очевидно, заключается в параде Путина. Такой уровень стратегической слепоты действительно впечатляет. Элита ЕС скорее будет сражаться с Россией до последнего украинца, чем столкнется с вторжением, происходящим у её собственных границ", — отметил @veritasEO.
"Бедная Кая, должно быть, тяжело жить с таким разложением мозга. Всё ещё пытается сделать Россию врагом Европы, и почти ничего не говорит об Израиле. Как странно", — пишет @itsdaniryan.
"Ваше мнение о военном потенциале России столь же незначительно, как раздавленная мошка на шоссе", — высказалась @VonLudowika.
Во вторник Минобороны России сообщило о решении не задействовать военную технику на параде в честь дня Победы.
На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что колонна техники не примет участия в параде из-за террористической угрозы со стороны Украины. Он напомнил, что в прошлом году парад был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и был масштабным. В 2026-м он пройдет в усеченном формате.
