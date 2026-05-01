МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас одержима темой "российской угрозы", обратил внимание ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X.
"О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово "Россия" на один месяц?" — поинтересовался он.
Ранее газета Pais назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, вероятно, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия. Газета отмечала, что Каллас слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
