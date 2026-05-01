"Динамо" лишилось спортивного директора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рафик Якубов покинул пост спортивного директора московского «Динамо».
- Якубов занимал эту должность с мая 2025 года.
- Московское «Динамо» завершило участие в сезоне-2025/26, проиграв минскому «Динамо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Рафик Якубов ушел с поста спортивного директора московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Спортивный директор "бело-голубых" завершает работу в клубе по собственному желанию. Хоккейный клуб "Динамо" Москва благодарит Рафика Хабибулловича за работу и желает успехов в дальнейшей деятельности!" - говорится в сообщении команды.
Ранее Якубов также занимал ряд руководящих должностей в системе "Нефтехимика" с 2002 по 2015 годы, с 2017 по 2021 год работал в должности генерального менеджера казанского "Ак Барса", после чего до 2023 года являлся спортивным директором в системе петербургского СКА. С 2023 по 2025 год занимал должность спортивного директора тольяттинской "Лады".
