"Динамо" лишилось спортивного директора - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
13:51 01.05.2026 (обновлено: 13:52 01.05.2026)
"Динамо" лишилось спортивного директора

Рафик Якубов покинул пост спортивного директора московского «Динамо»

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рафик Якубов покинул пост спортивного директора московского «Динамо».
  • Якубов занимал эту должность с мая 2025 года.
  • Московское «Динамо» завершило участие в сезоне-2025/26, проиграв минскому «Динамо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Рафик Якубов ушел с поста спортивного директора московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Якубов занимал должность с мая 2025 года. В прошедшем сезоне московское "Динамо" проиграло минскому "Динамо" в четырех матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершило участие в сезоне-2025/26.
"Спортивный директор "бело-голубых" завершает работу в клубе по собственному желанию. Хоккейный клуб "Динамо" Москва благодарит Рафика Хабибулловича за работу и желает успехов в дальнейшей деятельности!" - говорится в сообщении команды.
Ранее Якубов также занимал ряд руководящих должностей в системе "Нефтехимика" с 2002 по 2015 годы, с 2017 по 2021 год работал в должности генерального менеджера казанского "Ак Барса", после чего до 2023 года являлся спортивным директором в системе петербургского СКА. С 2023 по 2025 год занимал должность спортивного директора тольяттинской "Лады".
ХоккейСпортМоскваРафик ЯкубовХК Динамо (Москва)НефтехимикАк БарсКХЛ 2025-2026
 
