Росавиация ограничила действие сертификата "Ижавиа"

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 01.05.2026 (обновлено: 12:42 01.05.2026)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа".
  • Ограничение действует до 28 июля 2026 года.
  • Решение принято после выявления нарушений воздушного законодательства в ходе профилактического визита на производственную базу перевозчика.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" до 28 июля после профилактического визита, сообщило ведомство.
"Ограничили действие сертификата эксплуатанта "Ижавиа" до 28 июля 2026 года. Решение принято на основании акта обязательного профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска. Это мероприятие с 31 марта по 13 апреля провели сотрудники Ространснадзора с участием специалистов Росавиации", - говорится в сообщении.
В ходе визита были выявлены нарушения российского воздушного законодательства, в том числе допуск к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, и ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов, отметили в Росавиации.
"В ближайшее время руководству "Ижавиа" предстоит выстроить в авиакомпании эффективно работающую систему управления безопасностью полетов, разобраться с техобслуживанием и поддержанием летной годности своих самолетов. Без этого перевозчику придется уйти с рынка", - приводятся в пресс-релизе слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИжавиаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала