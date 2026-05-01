Росавиация ограничила действие сертификата "Ижавиа"

В ходе визита были выявлены нарушения российского воздушного законодательства, в том числе допуск к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, и ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов, отметили в Росавиации.

"В ближайшее время руководству "Ижавиа" предстоит выстроить в авиакомпании эффективно работающую систему управления безопасностью полетов, разобраться с техобслуживанием и поддержанием летной годности своих самолетов. Без этого перевозчику придется уйти с рынка", - приводятся в пресс-релизе слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова.