Росавиация ограничила действие сертификата "Ижавиа"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа".
- Ограничение действует до 28 июля 2026 года.
- Решение принято после выявления нарушений воздушного законодательства в ходе профилактического визита на производственную базу перевозчика.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" до 28 июля после профилактического визита, сообщило ведомство.
"Ограничили действие сертификата эксплуатанта "Ижавиа" до 28 июля 2026 года. Решение принято на основании акта обязательного профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска. Это мероприятие с 31 марта по 13 апреля провели сотрудники Ространснадзора с участием специалистов Росавиации", - говорится в сообщении.
В ходе визита были выявлены нарушения российского воздушного законодательства, в том числе допуск к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, и ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов, отметили в Росавиации.
"В ближайшее время руководству "Ижавиа" предстоит выстроить в авиакомпании эффективно работающую систему управления безопасностью полетов, разобраться с техобслуживанием и поддержанием летной годности своих самолетов. Без этого перевозчику придется уйти с рынка", - приводятся в пресс-релизе слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова.
