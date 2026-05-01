Инфантино устроил политический скандал из-за Израиля и Палестины

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману сделать совместное фото, на что Раджуб отказал главе ФИФА.

Джибриль Раджуб отказался пожать руку представителю Израиля, так как считает неправильным пожимать руку тому, кто представляет «фашистское и расистское правительство».

Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях, но ФИФА объявила о решении не предпринимать санкций против IFA из-за нерешенного правового статуса территории.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино угодил в политический скандал на 76-м конгрессе организации в канадском Ванкувере после попытки устроить примирение между представителями футбольных ассоциаций Палестины и Израиля.

Мероприятие проходило в четверг. На нем Инфантино объявил, что сборная Ирана будет участвовать в чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи в США, а также сообщил о намерении переизбираться на пост президента ФИФА.

По ходу конгресса Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации (PFA) Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации (IFA) Басиму Шейху Сулиману подняться на сцену и сделать совместное фото, на что Раджуб отказал главе ФИФА.

После этого Инфантино выступил с трибуны, заявив, что у Палестины и Израиля одинаковые права и обязанности как членов ФИФА, призвал их работать вместе "ради детей", а также пожать руки на сцене. Глава PFA снова отказался от предложения, пожал руку Инфантино, поцеловал его в щеку и ушел со сцены.

После конгресса Раджуб заявил журналистам, что отказался от рукопожатия с представителем Израиля из-за того, что считает неправильным пожимать руку тому, кто представляет "фашистское и расистское правительство" и защищает их.