Рейтинг@Mail.ru
Инфантино устроил политический скандал из-за Израиля и Палестины - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:43 01.05.2026 (обновлено: 13:48 01.05.2026)
Инфантино устроил политический скандал из-за Израиля и Палестины

Инфантино попал в скандал из-за попытки примирить делегатов Палестины и Израиля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману сделать совместное фото, на что Раджуб отказал главе ФИФА.
  • Джибриль Раджуб отказался пожать руку представителю Израиля, так как считает неправильным пожимать руку тому, кто представляет «фашистское и расистское правительство».
  • Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях, но ФИФА объявила о решении не предпринимать санкций против IFA из-за нерешенного правового статуса территории.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино угодил в политический скандал на 76-м конгрессе организации в канадском Ванкувере после попытки устроить примирение между представителями футбольных ассоциаций Палестины и Израиля.
Мероприятие проходило в четверг. На нем Инфантино объявил, что сборная Ирана будет участвовать в чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи в США, а также сообщил о намерении переизбираться на пост президента ФИФА.
По ходу конгресса Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации (PFA) Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации (IFA) Басиму Шейху Сулиману подняться на сцену и сделать совместное фото, на что Раджуб отказал главе ФИФА.
После этого Инфантино выступил с трибуны, заявив, что у Палестины и Израиля одинаковые права и обязанности как членов ФИФА, призвал их работать вместе "ради детей", а также пожать руки на сцене. Глава PFA снова отказался от предложения, пожал руку Инфантино, поцеловал его в щеку и ушел со сцены.
После конгресса Раджуб заявил журналистам, что отказался от рукопожатия с представителем Израиля из-за того, что считает неправильным пожимать руку тому, кто представляет "фашистское и расистское правительство" и защищает их.
Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года группа из 48 профессиональных спортсменов, в которую вошел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, направила в УЕФА письмо с призывом приостановить участие Израиля в международных соревнованиях. В марте 2026-го ФИФА объявила о решении не предпринимать санкций против IFA из-за нерешенного правового статуса территории.
ФутболВ миреИзраильПалестинаВанкуверПоль ПогбаДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ООН
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала