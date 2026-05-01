Инфантино устроил политический скандал из-за Израиля и Палестины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману сделать совместное фото, на что Раджуб отказал главе ФИФА.
- Джибриль Раджуб отказался пожать руку представителю Израиля, так как считает неправильным пожимать руку тому, кто представляет «фашистское и расистское правительство».
- Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях, но ФИФА объявила о решении не предпринимать санкций против IFA из-за нерешенного правового статуса территории.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино угодил в политический скандал на 76-м конгрессе организации в канадском Ванкувере после попытки устроить примирение между представителями футбольных ассоциаций Палестины и Израиля.
Мероприятие проходило в четверг. На нем Инфантино объявил, что сборная Ирана будет участвовать в чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи в США, а также сообщил о намерении переизбираться на пост президента ФИФА.
По ходу конгресса Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации (PFA) Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации (IFA) Басиму Шейху Сулиману подняться на сцену и сделать совместное фото, на что Раджуб отказал главе ФИФА.
После этого Инфантино выступил с трибуны, заявив, что у Палестины и Израиля одинаковые права и обязанности как членов ФИФА, призвал их работать вместе "ради детей", а также пожать руки на сцене. Глава PFA снова отказался от предложения, пожал руку Инфантино, поцеловал его в щеку и ушел со сцены.
После конгресса Раджуб заявил журналистам, что отказался от рукопожатия с представителем Израиля из-за того, что считает неправильным пожимать руку тому, кто представляет "фашистское и расистское правительство" и защищает их.
Ранее эксперты ООН призвали ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях в качестве необходимой меры для борьбы с продолжающимся, по их мнению, геноцидом на оккупированной палестинской территории. В сентябре 2025 года группа из 48 профессиональных спортсменов, в которую вошел чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, направила в УЕФА письмо с призывом приостановить участие Израиля в международных соревнованиях. В марте 2026-го ФИФА объявила о решении не предпринимать санкций против IFA из-за нерешенного правового статуса территории.
