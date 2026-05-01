Грузия готова к открытому диалогу с Евросоюзом, заявил Каладзе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грузия готова к открытому диалогу с Европейским союзом, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
- Каладзе подчеркнул, что для Грузии неприемлемы угрозы и давление со стороны Евросоюза.
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Грузия готова к открытому диалогу с Европейским союзом, однако считает недопустимыми угрозы и давление в адрес страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди".
"Нам нужны друзья и партнеры, и мы в любое время готовы открыто обсуждать определенные вопросы. Но для нас абсолютно неприемлемы заявления, содержащие угрозы, и то давление, которое оказывается на грузинское государство", - подчеркнул Каладзе.
По его словам, для грузинского общества уже не является новостью, что европейская бюрократия, по его оценке, ведет борьбу против грузинского государства. Он отметил, что если раньше подобные процессы происходили скрытно - через неправительственные организации и внешнее финансирование, - то сейчас это происходит открыто.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Представители грузинских властей так же сообщают, что угрозы со стороны стран Запада звучат из-за решения Тбилиси отказаться вводить санкции против России. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.