01:43 01.05.2026
Грузия готова к открытому диалогу с Евросоюзом, заявил Каладзе

Каладзе: Грузия готова к диалогу с ЕС, но не примет язык угроз

Генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Архивное фото
  • Грузия готова к открытому диалогу с Европейским союзом, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
  • Каладзе подчеркнул, что для Грузии неприемлемы угрозы и давление со стороны Евросоюза.
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Грузия готова к открытому диалогу с Европейским союзом, однако считает недопустимыми угрозы и давление в адрес страны, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди".
"Нам нужны друзья и партнеры, и мы в любое время готовы открыто обсуждать определенные вопросы. Но для нас абсолютно неприемлемы заявления, содержащие угрозы, и то давление, которое оказывается на грузинское государство", - подчеркнул Каладзе.
Кахабер Каладзе на съезде правящей коалиции Грузинская мечта в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Запад угрожает Грузии из-за отказа вводить санкции, заявил Каладзе
01:03
По его словам, для грузинского общества уже не является новостью, что европейская бюрократия, по его оценке, ведет борьбу против грузинского государства. Он отметил, что если раньше подобные процессы происходили скрытно - через неправительственные организации и внешнее финансирование, - то сейчас это происходит открыто.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Представители грузинских властей так же сообщают, что угрозы со стороны стран Запада звучат из-за решения Тбилиси отказаться вводить санкции против России. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Каллас: ЕС готов ввести санкции против Грузии, их блокирует одна страна
21 апреля, 20:23
 
В миреГрузияТбилисиРоссияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Ираклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
