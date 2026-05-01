Запад угрожает Грузии из-за отказа вводить санкции, заявил Каладзе

ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Угрозы со стороны западных стран в отношении Тбилиси звучат из-за решения грузинских властей отказаться от введения санкций против России, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе в интервью телекомпании "Имеди".
"Угрозы со стороны ЕС заучат из-за того, что Грузия выбрала мир. Грузинская власть не присоединилась к санкциям, которые были бы губительными. Почему наша страна должна присоединяться к санкциям (антироссийским - ред.), о которых мы заранее знаем, что они будут разрушительными для экономики? Это будет крайне тяжело для семей, для людей, которые ежедневно трудятся и делают своё дело", - заявил Каладзе.
Он также высказался против эскалации конфликта, подчеркнув недопустимость открытия "второго фронта" в стране.
"Почему должен разжигаться второй фронт, который станет разрушительным и принесёт полную катастрофу для нашей страны?" - отметил Каладзе.