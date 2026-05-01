Голикова отметила важность создания комнат матери и ребенка на предприятиях - РИА Новости, 01.05.2026
20:44 01.05.2026
Голикова отметила важность создания комнат матери и ребенка на предприятиях

Голикова заявила о важности создания комнат матери и ребенка на предприятиях

© РИА Новости / Илья Питалев | Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голикова отметила важность создания комнат матери и ребенка на предприятиях.
  • Она сообщила, что Мантуров ведет работу с работодателями в регионах по созданию необходимой инфраструктуры.
  • В рамках нового национального проекта "Семья" есть блок, который касается создания детских садов и ясельных групп.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила важность создания комнат матери и ребенка не только в системе высших учебных заведений, но и на предприятиях.
В пятницу зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вместе с Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.
"Многим не нужно отдавать ребеночка на целый день. Три-четыре часа (может быть достаточно - ред.). И вот для этого создание этих самых комнат матери и ребенка, в принципе, очень важно. При этом речь идет не только о вузовской системе, речь идет и о работодателях", - сказала Голикова во время общения с персоналом центра.
Она отметила, что вице-премьер РФ Денис Мантуров ведет работу с работодателями в ряде регионов РФ по созданию на их предприятиях необходимой инфраструктуры.
"В рамках предшествующего национального проекта, который завершился 2024 годом, 266,5 тысяч мест ясельных было создано для детей в возрасте до трех лет. И сейчас в рамках нового национального проекта "Семья" есть тоже отдельный блок, который касается создания в том числе детских садов и в них - ясельных групп", - добавила Голикова.
