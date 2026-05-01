20:27 01.05.2026
Половина студенческих семей имеет детей, заявила Голикова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Мама с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Мама с детьми. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России проживают 26 тысяч студенческих семей, сообщила Голикова.
  • По ее словам, половина из них, 13 тысяч, имеют детей.
  • В 2025 году 2,5 тысячи студенческих семей удалось разместить в единых общежитиях, добавила вице-премьер.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Сегодня в России проживают 26 тысяч студенческих семей, из них 13 тысяч имеют детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В пятницу зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вместе с Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова в Санкт-Петербурге.
«
"У нас сегодня 26 тысяч студенческих семей, 13 тысяч студенческих семей имеют детей", - сообщила Голикова во время беседы с сотрудниками центра.
Также она отметила, что в 2025 году, благодаря созданию в отдельных высших учебных заведениях соответствующей инфраструктуры, 2,5 тысячи студенческих семей удалось разместить в единых общежитиях.
Также вице-премьер рассказала, что в России работает система "единого окна" для молодых семей, где они могут получать всю необходимую информацию. Кроме того, по ее данным, в 2025 году были открыты 250 комнат матери и ребенка в высших учебных заведениях, а по итогам первого квартала 2026 года их число выросло до 324.
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургТатьяна ГоликоваДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
