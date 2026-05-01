Голикова оценила снижение уровня бедности в России
18:21 01.05.2026
Голикова оценила снижение уровня бедности в России

Голикова: уровень бедности в России с 2021 по 2025 годы снизился в полтора раза

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень бедности в России с 2021 по 2025 годы снизился в полтора раза, сообщила Голикова.
  • Об этом вице-премьер сообщила на пленарном заседании отчетно-программного форума "Единая Россия. Есть результат!".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Уровень бедности в России с 2021 по 2025 годы снизился в полтора раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уровень бедности за последние годы, с 2021 по 2025 год, сократился в 1,5 раза", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума "Единая Россия. Есть результат!".
Она также уточнила, что с 1 января 2026 года максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличена почти до 956 тысяч рублей, а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком - до 83 тысяч рублей. По словам вице-премьера, уровень бедности удалось снизить в том числе благодаря этой работе.
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЕдиная Россия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
