Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Почти 2,9 миллиона многодетных семей насчитывается в России, в них воспитывается порядка 9,5 миллиона детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер в ходе в ходе пленарного заседания отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!" рассказала, что с 2019 года количество многодетных семей в России выросло в полтора раза.
"Сегодня их (многодетных семей - ред.) почти 2,9 миллиона. И в них воспитывается порядка 9,5 миллиона детей. И, конечно, эту тенденцию нам с вами нужно продолжить", - сказала Голикова.