Голикова рассказала о повышении пособия по беременности студенткам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тысяч рублей.
- Пособие теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума и возросло в четыре раза.
- Об этом сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тысяч рублей, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в четыре раза - это более 96 тысяч рублей", - сказала она на пленарном заседании в рамках форума "Единая Россия. Есть результат!".
В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году
14 декабря 2025, 02:23