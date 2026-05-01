17:21 01.05.2026
Голикова рассказала о повышении пособия по беременности студенткам

Голикова: пособие по беременности студенткам в среднем увеличено до 96 тыс руб

  • Размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тысяч рублей.
  • Пособие теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума и возросло в четыре раза.
  • Об этом сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тысяч рублей, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«
"Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в четыре раза - это более 96 тысяч рублей", - сказала она на пленарном заседании в рамках форума "Единая Россия. Есть результат!".
