17:16 01.05.2026
Голикова рассказала о диспансеризации россиян в 2025 году

Голикова: в 2025 году диспансеризацию на рабочем месте прошли 1,9 млн россиян

Татьяна Голикова. Архивное фото
  • Татьяна Голикова сообщила, что 1,9 миллиона россиян в 2025 году прошли диспансеризацию и профилактические осмотры на рабочем месте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 1,9 миллиона россиян в 2025 году прошли диспансеризацию и профилактические осмотры на рабочем месте.
В пятницу зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, они пообщались с персоналом центра.
Вице-премьер напомнила, что с прошлого года в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи была предусмотрена возможность прохождения профосмотров и диспансеризации на рабочем месте.
"За 2025 год такие профосмотры и диспансеризацию прошло 1 миллион 900 тысяч человек. Мы ставим задачу к 2030 году развить это до почти 6 миллионов человек", - сообщила Голикова.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию
15 декабря 2025, 15:29
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургТатьяна ГоликоваДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
