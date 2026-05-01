Голикова рассказала о диспансеризации россиян в 2025 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 1,9 миллиона россиян в 2025 году прошли диспансеризацию и профилактические осмотры на рабочем месте.

Вице-премьер напомнила, что с прошлого года в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи была предусмотрена возможность прохождения профосмотров и диспансеризации на рабочем месте.

"За 2025 год такие профосмотры и диспансеризацию прошло 1 миллион 900 тысяч человек. Мы ставим задачу к 2030 году развить это до почти 6 миллионов человек", - сообщила Голикова.