Голикова рассказала о роли искусственного интеллекта в медицине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голикова сообщила, что искусственный интеллект будет помогать медикам, но решение останется за врачом.
- Она отметила, что за ошибку точно будет отвечать врач.
- Также вице-премьер сообщила , что намерений менять законодательство, чтобы последнюю подпись под диагнозом ставил ИИ, нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект будет только помогать медикам, но решение будет за врачом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев вместе с Голиковой в пятницу посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Во время общения с сотрудниками центра Голикова ответила на вопрос о том, возможно ли, что искусственный интеллект будет принимать медицинские решения, и кто будет нести ответственность в случае ошибки.
"За ошибку точно будет отвечать врач", - ответила Голикова, отметив, что ни у кого нет никаких намерений вносить изменения в законодательство, чтобы последнюю подпись под диагнозом ставил искусственный интеллект.
"Потому искусственный интеллект - это только в помощь", - подчеркнула Голикова.
Медведев заметил, что некоторые пациенты опасаются, что за врача примет решение искусственный интеллект, а другие, наоборот, ориентируются на выводы нейросетей. При этом, по словам Медведева, искусственный интеллект, во всяком случае сейчас, может ошибиться сплошь и рядом.
"Но и врач тоже может ошибиться. Поэтому это два фактора, которые должны друг друга стимулировать. Но, безусловно, человек ставит точку, пока, во всяком случае", - сказал Медведев.