Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Национального медицинского исследовательского центра им В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Голикова сообщила, что искусственный интеллект будет помогать медикам, но решение останется за врачом.

Она отметила, что за ошибку точно будет отвечать врач.

Также вице-премьер сообщила , что намерений менять законодательство, чтобы последнюю подпись под диагнозом ставил ИИ, нет.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект будет только помогать медикам, но решение будет за врачом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Зампредседателя Совбеза РФ , председатель " Единой России Дмитрий Медведев вместе с Голиковой в пятницу посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге . Во время общения с сотрудниками центра Голикова ответила на вопрос о том, возможно ли, что искусственный интеллект будет принимать медицинские решения, и кто будет нести ответственность в случае ошибки.

« "За ошибку точно будет отвечать врач", - ответила Голикова, отметив, что ни у кого нет никаких намерений вносить изменения в законодательство, чтобы последнюю подпись под диагнозом ставил искусственный интеллект.

"Потому искусственный интеллект - это только в помощь", - подчеркнула Голикова.

Медведев заметил, что некоторые пациенты опасаются, что за врача примет решение искусственный интеллект, а другие, наоборот, ориентируются на выводы нейросетей. При этом, по словам Медведева, искусственный интеллект, во всяком случае сейчас, может ошибиться сплошь и рядом.