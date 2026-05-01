Российские юниорки победили на Кубке Европы по художественной гимнастике

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Юниорки сборной России завоевали золото в командных соревнованиях в кросс-баттле на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.
За российскую команду выступали Ксения Савинова и Яна Заикина. Второе место заняла сборная Болгарии, бронзу завоевала команда Израиля.
Турнир в Баку завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.