Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 01.05.2026
Вице-канцлер Германии поддержал Мерца после критики США

Вице-канцлер ФРГ поддержал Мерца и заявил, что Германии не нужны советы от США

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль поддержал Мерца после критики со стороны США.
  • Нам действительно не нужны советы от Трампа, заявил он.
  • Клингбайль добавил, что американский президент должен увидеть, какой беспорядок он устроил.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль высказался в поддержку канцлера ФРГ Фридриха Мерца после критики со стороны США в его адрес и заявил, что Германия не нуждается в советах Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп последнее время критикует Фридриха Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Трамп обвинил канцлера ФРГ в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
«

"Нам действительно не нужны советы от Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой беспорядок он устроил", - приводит слова Клингбайля на мероприятии в городе Бергкамен агентство DPA.

Министр финансов ФРГ также отметил, что президент США должен выступать за серьезные мирные переговоры с Ираном.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
В Германии назвали условие, при котором Мерц потеряет власть
29 марта, 07:27
 
В миреГерманияСШАДональд ТрампФридрих МерцНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала