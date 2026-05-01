Вице-канцлер Германии поддержал Мерца после критики США

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль высказался в поддержку канцлера ФРГ Фридриха Мерца после критики со стороны США в его адрес и заявил, что Германия не нуждается в советах Вашингтона.