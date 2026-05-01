18:33 01.05.2026 (обновлено: 18:37 01.05.2026)
Тренер сборной России рассказал, как команду приняли на турнире УЕФА

Тренер Гавва: сборной России U-16 оказали теплый прием на турнире УЕФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России U-16 одержала победы во всех матчах турнира развития УЕФА и стала его победителем.
  • Турнир проходил в казахстанском Шымкенте, где российскую команду встретили тепло.
  • Главный тренер сборной России Валентин Гавва выразил благодарность Казахстану за организацию турнира и отношение к команде.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборной России по футболу из игроков не старше 16 лет оказали теплый прием на турнире развития УЕФА, заявил РИА Новости главный тренер команды Валентин Гавва.
Российские юноши 2010 года рождения стали победителями турнира развития УЕФА, одержав победы во всех матчах. 25 апреля россияне обыграли команду Азербайджана (5:0), а спустя два дня взяли верх над сверстниками из Пакистана (2:1). В заключительном матче турнира, который прошел 30 апреля, команда Гаввы разгромила сборную Казахстана (6:1). Турнир проходил в казахстанском Шымкенте.
"Что касается турнира и отношения к нам, к России, - здесь все было достаточно хорошо. Нас всегда приятно встречали, с улыбкой. Мы благодарны Казахстану за теплый прием, за этот турнир и за такое отношение", - сказал Гавва.
Главный тренер сборной отметил, что российскую команду "всегда приятно встречают в Казахстане". "И в этот раз был очень теплый прием. Мы благодарны Казахстану и за организацию турнира развития УЕФА, и за отношение к нам", - добавил собеседник агентства.
