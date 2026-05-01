Гарбузов: московские заводы проведут тематические экскурсии ко Дню Победы

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Промышленные площадки Москвы проведут с 5 по 7 мая текущего года тематические экскурсии, которые будут посвящены Победе в Великой Отечественной войне, заявил в пятницу министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Проект "Открой#Моспром" запускает цикл экскурсионных маршрутов, благодаря которым каждый желающий может узнать о том, как заводы работали в годы войны, какие изделия выпускались для фронта и тыла, а также познакомиться с современными технологиями и традициями предприятий. Подать заявку на участие можно за три дня до начала события. Актуальное расписание туров можно увидеть на сайте "Открой#Моспром".

"Московские предприятия в годы Великой Отечественной войны сыграли одну из ключевых ролей в обеспечении всем необходимым фронта и тыла. Специальный цикл экскурсий проекта „Открой#Моспром“ позволит взрослым и детям узнать о реальных примерах того, как каждая смена у станка приближала Победу", — сказал министр, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Гарбузов выразил уверенность, что такие тематические маршруты помогают сохранять историческую память. Он считает, что они также вдохновляют подрастающее поколение выбирать профессии, которые связаны с промышленностью и технологиями.

К примеру, 5 мая свои двери откроет кондитерский концерн "Бабаевский". Москвичи смогут узнать о том, как ассортимент фабрики пополнился пшенной, гречневой и рисовой кашами в брикетах, а параллельно с пищевым производством работали цеха боеприпасов. Гостям предприятия покажут письма с фронта, которые были адресованы сотрудницам завода. Они после своих смен выхаживали раненых в госпитале, организованном в находившейся неподалеку средней школе.

Экскурсия на научно-производственное объединение "Молния" пройдет 6 мая. Здесь разрабатывался орбитальный корабль "Буран", экспериментальные космические аппараты "Бор-4" и "Бор-5", авиационно-космическая система МАКС и другие крылатые аэрокосмические аппараты и системы.

Щербинский лифтостроительный завод примет посетителей 7 мая. Предприятие было создано в апреле 1943 года как Московский электромеханический завод №9 для обеспечения Красной Армии горючим.

Как отметили в пресс-службе департамента, проект "Открой#Моспром" объединил свыше 150 заводов и порядка 10 различных онлайн- и офлайн-форматов: экскурсии на производства, лекции, квизы и другие специальные мероприятия.

