23:13 01.05.2026 (обновлено: 23:47 01.05.2026)
Галактионов ответил, испытывает ли давление со стороны руководства

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что не испытывает давления со стороны руководства команды.
В пятницу "Локомотив" сыграл вничью (1:1) с московским "Динамо" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу. "Локомотив" с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Давления никакого нет. Трудовая книжка у меня всегда с собой, и, если надо, я ее отдам. Очень жаль, что не выиграли золотой требл. Все для этого делали с точки зрения комплектования, других нюансов. Но мы бьемся до конца, закономерность будем искать в другом", - сказал Галактионов журналистам.
"Очень приятно, что Юрий Палыч Семин посетил стадион. Он многое сделал для "Локомотива". Болельщикам огромное спасибо, было много людей, кто пришел поддержать нас. В такой обстановке приятно играть. У нас еще одна домашняя игра, мы играем для болельщиков. Много раз говорили ребятам, что очень важно, как тебя принимает болельщик. Если после игры тебе аплодируют, значит, ты все правильно делаешь, ты завоевываешь их сердца. Наша российская команда старается двигаться вперед", - добавил тренер "Локомотива".
ФутболСпортМихаил ГалактионовЛокомотив (Москва)Динамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
